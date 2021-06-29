دنيا سمير غانم: وحشتني يا بابي يا حبيبي

بمناسبة مرور 40 يوما على وفاة الفنان الكبير سمير غانم، نشرت ابنته الفنانة دنيا سمير غانم منشورا عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتبت دنيا: "وحشتني يا بابي يا حبيبي، ربنا يرحمك ويسعدك ويدخلك الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب".



وتابعت: "بشكر كل الناس اللي بتدعيلنا وهفضل أشكرهم طول عمري على حبهم ومساندتهم لينا، نسألكم الدعاء والفاتحة، اليوم الـ40، سمير غانم".



جدير بالذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز، لم تغادر المستشفى منذ أكثر من شهرين، بعد إصاباتها بفيروس كورونا في شهر رمضان الماضي، وكان لهذا تداعيات خطيرة على حالتها الصحية.





