ميسي يقود الأرجنتين لاكتساح بوليفيا في كوبا أمريكا

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اختتم المنتخب الأرجنتيني مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا)، والمقامة حاليا في البرازيل بفوزه على بوليفيا 4 / 1 .

وتقدم المنتخب الأرجنتيني في الدقيقة السادسة عن طريق أليخاندرو جوميز، قبل أن يضيف ليونيل ميسي الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 42 عاد ميسي ليضيف الهدف الثاني له والثالث للأرجنتين، فيما سجل إيرفين سافيديرا هدف تقليص الفارق للمنتخب البوليفي في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 65 سجل لاوتارو مارتينيز الهدف الرابع للمنتخب الأرجنتيني.

ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة، فيما يتذيل منتخب بوليفيا ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.

وسيواجه المنتخب الأرجنتيني في دور الثمانية نظيره الإكوادوري.

وضمت المجموعة الأولى التي يتواجد بها المنتخب الأرجنتيني والبوليفي، كل من أوروجواي وباراجواي وتشيلي.

وقدم ميسي أداء رائعا بتسجيله هدفين وصناعته لهدف، ليصنع التاريخ في المباراة التي اكتسح فيها المنتخب الأرجنتيني نظيره البوليفي برباعية.

وبات ميسي أكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية بقميص منتخب الأرجنتين، وذلك بعدما حطم رقم زميله السابق خافيير ماسكيرانو ، بوصوله للمباراة الدولية رقم 148.

وكان ميسي في حالة مبهرة، حيث سجل هدفين ليصل عدد أهدافه مع المنتخب الأرجنتيني إلى 75 هدفا، فيما صنع الهدف الأول لمنتخب بلاده في عرض رائع في الشوط الأول أمام بوليفيا.

وقدم ميسي الكرة بطريقة رائعة إلى أليخاندرو جوميز الذي وضع الكرة ساقطة في الشباك في الدقيقة السادسة، قبل أن يسجل صاحب الكرة الذهبية ست مرات الهدف الثاني في الدقيقة 33، ثم تغلب على كارلوس لامبي بكرة ساقطة بعد ذلك بتسع دقائق.

وقلص إروين سافيدرا الفارق للمنتخب البوليفي في الدقيقة 60، لكن لاوتارو مارتينيز خرج من مقاعد البدلاء ليعيد فارق الأهداف الثلاث مجددا ليتصدر المنتخب الأرجنتيني المجموعة حيث سيواجه منتخب الإكوادور في دور الثمانية.

وسيطر المنتخب الأرجنتيني على مجريات اللعب وشكل خطورة كبيرة على نظيره البوليفي، الذي خرج بالفعل من البطولة، كما أجبر الحارس لامب على تقديم أفضل ما لديه من تصديات لمحاولات سيرخيو أجويرو وأنخيل كوريا.