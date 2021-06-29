رئيس طاجيكستان يلتقي نظيره القرغيزي بعد اشتباكات مسلحة على الحدود بين البلدين

التقى رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون، مع الرئيس القرغيزي صدير جاباروف في "قصر الأمة" بدوشنبه، وذلك بعد أسابيع من التوتر على حدود البلدين واشتباكات عسكرية أدت لسقوط قتلى وجرحى.

وأضاف المكتب الإعلامي للرئاسة الطاجيكية -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) اليوم الثلاثاء- أن الرئيسين عقدا اجتماعا على انفراد، ومن المقرر أيضا عقد اجتماع موسع لوفدي طاجيكستان وقرغيزستان.

وتأتي هذه المحادثات بعد أسابيع من اندلاع اشتباكات مسلحة بين البلدين بسبب نزاع حدودي، أدت لسقوط قتلى وجرحى من الجانبين، وقد اتفقت كل من طاجيكستان وقرغيزستان (قرغيزيا) في بداية الشهر الجاري على سحب قواتهما من الخط الحدودي.