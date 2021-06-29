الجزائر تؤكد جاهزيتها لاحتمال رفض المغرب تجديد عقد عبور أنبوب الغاز إلى إسبانيا

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك الجزائري (ثالث أكبر مجمع محروقات في أفريقيا) توفيق حكار، أن بلاده "اتخذت كل الاحتياطات اللازمة في حال عدم تجديد عقد امتياز أنبوب الغاز الذي يمر عبر المغرب نحو إسبانيا".

وأكد المدير العام لسوناطراك " أنه إذا كانت هناك طلبات مستقبلا للسوق الإسبانية على الغاز الجزائري ستكون حتما محادثات بين الطرفين سيتم مناقشتها في الوقت المناسب -حسبه-، معتبرا أن إمكانية تلبية حاجيات السوق الإسبانية الإضافية لا تُعد إشكالية بالنسبة للمجمع".

وتطرق حكار في ندوة صحفية اليوم بمقر سوناطراك إلى ما نقلته الصحافة الإسبانية بشأن التزام الجزائر بتعويض النقص المسجل في الإنتاج، قائلا: "إن الإمدادات الجزائرية إلى إسبانيا تخضع إلى عقود ينتهي بعضها في 31 أكتوبر2021 بانتهاء عقد الامتياز للأنبوب الذي يمُر عبر المغرب".

وتُعد "سوناطراك" أهم الشركات الاقتصادية في البلاد"، إذ تمثل صادراتها النفطية 96% من صادرات الجزائر و60% من أموال الخزينة العمومية وتمثل عائداتها ثلث الناتج المحلي الإجمالي.