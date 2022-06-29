نقابة المهندسين بالإسكندرية تودع الفائزين في قرعة الحج بشرح المناسك

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور هشام سعودي، لقاءً اليوم الأربعاء، لشرح مناسك الحج ووداع 19 حاجا من المهندسين الفائزين في قرعة الحج.

وهنأ المهندس صلاح حامد، أمين نقابة المهندسين بالإسكندرية، الحجاج الفائزين بحج القرعة، مؤكدا أن النقابة ولجنة الرحلات كانت حريصة على تقديم كافة التسهيلات وتقديم أفضل الاسعار للمهندسين بالإضافة إلى اختيار شركات مميزة وذات ثقة.

وقال المهندس وليد ماضي، رئيس لجنة الرحلات بالنقابة، إن حجاج القرعة من المهندسين هذا العام عددهم 19 مهندسا، ما بين السياحي المستوى الاقتصادي تحسين ٥ نجوم، ومستوى ٥ نجوم.

وأضاف ماضي أن النقابة كانت حريصة على تقديم أفضل العروض وأقل الأسعار عن الشركات الأخرى، وتقديم كافة التسهيلات منذ التقديم بالأوراق حتى سفر المهندسين، ومتابعتهم حتى العودة بسلام.

ومن جانبه، قال محمد شاهين، رئيس مجلس إدارة شركة مياسين السياحية، إنه خلال المناسك سيتواجد مرافق يقدم كافة التسهيلات، موضحا مناسك الحج والخدمات والتسهيلات التي ستقدم للحجاج خلال المناسك.

وفي نهاية الندوة تم تسليم جوازات السفر والتأشيرات الخاصة بالحج وبعض الهدايا المختلفة للمهندسين الفائزين بالقرعة.