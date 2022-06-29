المستشار الألماني: الناتو سيدعم أوكرانيا بالأسلحة طالما كان ذلك ضروريا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، إن الحلفاء بحلف شمال الأطلسي "الناتو" سيواصلون دعم أوكرانيا بالأسلحة في حربها ضد روسيا طالما كان ذلك ضروريا.

وأضاف شولتس في تصريحات للصحفيين عند وصوله لحضور قمة الناتو في العاصمة الإسبانية مدريد نقلتها قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أنه لأمر جيد أن تقدم الدول المتواجدة هنا والعديد من الدول الأخرى مساهماتها حتى تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها، وذلك من خلال تقديم المساعدات المالية والإنسانية بالإضافة إلى الأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا بشكل عاجل.