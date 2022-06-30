بلقيس فتحي: غناء أهل العشق مع كاظم الساهر شرف لي

الأغنية كلمات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد.. وطرحت بعد 5 سنوات من تنفيذها

ب عد ٥ سنوات من تنفيذ المطربين كاظم الساهر وبلقيس فتحى، أغنية "أهل العشق "، طرحت أمس على منصات التواصل الاجتماعي وموقع يوتيوب.

الأغنية من أشعار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ومن ألحان فايز السعيد.



وكان أول لقاء جمع بين بلقيس فتحي وكاظم الساهر، في عام ٢٠١١ خلال حفل "الموعد الثاني" احتفاءا بالأمير بدر بن عبد المحسن بدار الأوبرا بقطر حيث كانت المرة الأولى التى تصعد بلقيس علي خشبة المسرح وبعد أن سمعها كاظم الساهر أثنى بموهبتها الغنائية وقال لها سيكون لك شأن كبير في الغناء .

وقالت بلقيس فتحي في تصريحات صحفية، إنها عندما ترى نفسها تقف بجوار قيمة غنائية كبيرة مثل كاظم الساهر فهو شرف كبير لها وأنها سعيده بهذه التجربة التي انتظرتها منذ خمس سنوات وردود الأفعال التى حققتها في الوطن العربي بعد نزولها أسعدها للغاية .

يذكر أن بلقيس فتحي طرحت في الأسبوع الأول من الشهر الجاري ثانى أغنياتها باللهجة المصرية "ونتدلع" التي تعاونت من خلالها مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقي أحمد عادل وذلك بعد أن قدمت في الصيف الماضي أغنية دبلوماسي.

