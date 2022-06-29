 موسكو: النرويج تمنع وصول شحنة طعام إلى قرية للتعدين في المحيط المتجمد الشمالي - بوابة الشروق
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موسكو: النرويج تمنع وصول شحنة طعام إلى قرية للتعدين في المحيط المتجمد الشمالي

موسكو - د ب ا
نشر في: الأربعاء 29 يونيو 2022 - 1:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 يونيو 2022 - 1:20 م

تقول روسيا، إن النرويج تمنع وصول شحنات الطعام إلى جزيرة سبيتسبرجن، أكبر جزيرة في أرخبيل سفالبارد بالمحيط المتجمد الشمالي في النرويج، حيث تقوم روسيا بأنشطة تجارية إقليمية.

وقال كونستانتين كوساتشيف، المسؤول عن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب عبر تطبيق تيلجرام، إن الشحنة كانت متوجهة إلى الروس العاملين في قرية للتعدين.

وأضاف أن السلطات النرويجية بررت رفضها بالعقوبات ضد روسيا لغزوها أوكرانيا.

واتهم كوساتشيف النرويج بانتهاك الالتزامات الدولية وفقا لمعاهدة 1920، التي تنص على أن جميع الدول الموقعة على المعاهدة تتمتع بنفس حقوق التجارة والملاحة في منطقة سفالبارد.


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