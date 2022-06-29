رئيس الزمالك يهنئ الوداد بالفوز بالدوري المغربي

قدم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، التهنئة إلى سعيد الناصيري رئيس الوداد المغربي ومجلس الإدارة والجماهير بمناسبة تتويج الفريق بلقب الدوري المغربي للموسم الحالي 2021-2022.

وتوج فريق الوداد بلقب الدوري للمرة 22 في تاريخه والثانية على التوالي بعد وصوله للنقطة 63 عقب تعادله مع مولودية وجدة بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري المغربي.

وكان الوداد قد حقق لقب دوري أبطال أفريقيا مؤخرا بالفوز على الأهلي بهدفين دون رد في النهائي الذي أقيم على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.