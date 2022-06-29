روسيا: مستعدون لتصدير أطنان من الحبوب إذا رفع الغرب القيود

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء، أن روسيا لا تمنع تصدير الحبوب من أراضي أوكرانيا ومستعدة لتصدير عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب إذا توقف الغرب عن منع الإمدادات الغذائية.

وقالت زاخاروفا -في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- "إن روسيا مستعدة لتصدير عشرات الملايين من الأطنان من حبوبها إذا تم رفع الحظر الغربي عن صادراتها"، كما أكدت أن روسيا لا تمنع تصدير الحبوب من أوكرانيا وتوفر ممرات آمنة لذلك كل يوم.

وأشارت المتحدثة الروسية إلى أنه إذا كان الغرب قلقا بشأن بداية المجاعة العالمية فعليه أن "يتوقف عن منع الإمدادات الغذائية".

وشددت زاخاروفا على أن "واشنطن وبروكسل ولندن تبذل قصارى جهدها لتصعيد الوضع بشكل مصطنع بشأن تصدير الحبوب، وذكرت أن اللوم في منع تصدير الحبوب من أوكرانيا يقع أيضا على عاتق نظام كييف المسؤول عن إزالة الألغام من الموانئ.

كما انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك بأن روسيا تستخدم الجوع كسلاح، وقالت "إن وزيرة الخارجية الألمانية تبذل قصارى جهدها لتنسى أن بلادها هي التي استخدمت الجوع تاريخيا كسلاح وأخذت الناس كرهائن، ودمرت السكان المدنيين".

يُشار إلى أن صادرات الحبوب الأوكرانية ظلت على جدول الأعمال الدولي لأكثر من شهرين، على الرغم من اقتراح العديد من خيارات النقل إلا أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد، وفقا لتقديرات مختلفة تم حظر من 20 إلى 25 مليون طن من القمح في أوكرانيا.