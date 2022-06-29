زيلينسكي يتهم موسكو بشن هجمات تستهدف المدنيين

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اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا باستهداف المدنيين بعد أن أصاب صاروخ مركزا تجاريا في مدينة كريمنشوك بوسط أوكرانيا يوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي عبر الفيديو مساء الثلاثاء: "أصاب الصاروخ الروسي هذا المركز بعينه، حيث جرى استهدافه. لقد كان من الواضح أنه مستهدف".

وأضاف زيلينسكي أن الهدف من تلك الضربة الصاروخية كان قتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص، وعرض لقطات فيديو مؤثرة لدعم أقواله.

ونفى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف استهداف القوات الروسية لمركز التسوق قائلا إن "صواريخ موسكو شديدة الدقة" أصابت مباني مصنع في كريمنشوك كان بها مخازن لأسلحة وذخائر غربية.

ووصف زيلينسكي الهجوم بأنه جزء من استراتيجية شاملة لموسكو موجهة ضد الشعب الأوكراني. وأضاف أن حوالي 2811 صاروخا أصابت حتى الآن مدنا أوكرانية إضافة إلى قنابل جوية وقذائف مدفعية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف إن انفجار الصواريخ لدى إصابتها أهدافها تسبب في نشوب حريق في "مركز التسوق المهجور".