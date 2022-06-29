حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة في مدينة العريش بشمال سيناء

نفذ مجلس مركز ومدينة العريش بشمال سيناء، حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.



قاد اللواء أسامة أحمد عَفش، حملة الإزالة ووقف الأعمال المخالفة للقانون، وتم فيها إزالة بمنطقة تقسيم الشوربجي عبارة عن سقف أول علوي، وتم سحب المعدات واتخاذ الإجراءات القانونية ومنطقة "ابني بيتك"، تم إزالة تعدي على أملاك الدولة بالزيادة، وكذا إزالة سور بمنطقة الزهور بمحيط شارع 53.



وفي الإطار نفسه، تم تكليف حملة تفتيش على مدينة العريش للكشف المبكر عن أي أعمال مباني في المهد وإزالتها وتتخذ الإجراءات، حيث كان وقد سبق أن وجه رئيس مركز ومدينة العريش، رؤساء المناطق الخدمية، بالإبلاغ عن أي أعمال بناء سواء من الأرض أو تعلية دون إذن مسبق من المجلس كلا في منطقته، وإنذار ما لم يحصل على تصريح رسمي من المجلس ومصادرة معدات البناء.



كما أصدر تعليمات لرؤساء المناطق بحصر أسماء المواطنين المقيمين بالفعل من أهالي رفح والشيخ بالعريش طبقا للنموذج المعد لذلك.