وصول معدل تضخم أسعار المتاجر في بريطانيا إلى أعلى مستوياته منذ 2008

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أظهرت بيانات اتحاد متاجر التجزئة البريطاني (بي.آر.سي) الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع الأسعار في المتاجر خلال الحالي بأسرع وتيرة لها منذ 2008، بما يعكس تزايد حدة أزمة نفقات المعيشة في بريطانيا.

وارتفع مؤشر بي.آر.سي-نيلسن آي.كيو لأسعار المتاجر بنسبة 1ر3% سنويا خلال الشهر الحالي بعد ارتفاعه بنسبة 8ر2% خلال مايو الماضي، ليسجل أكبر ارتفاع سنوي له منذ أيلول/سبتمبر 2008.

وارتفعت أسعار الغذاء خلال الشهر الحالي بنسبة 6ر5% في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 9ر1%.

وقالت هيلين ديكنسون الرئيس التنفيذي لاتحاد متاجر التجزئة إن الأسر في بريطانيا تواجه أكبر تراجع حقيقي في الدخل منذ سبعينيات القرن الماضي على الأقل، والشركات تعاني من ارتفاع أسعار الإمدادات، في حين مازال تركيز متاجر التجزئة على حماية عملائها.