الإمارات وموزمبيق تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الدولة الإماراتي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، اليوم الأربعاء، مع رئيس جمهورية موزمبيق فيليب نيوسي سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكد الشيخ شخبوط، خلال اللقاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن العلاقات التي تجمع الإمارات وموزمبيق في تقدم مستمر، مشيرا إلى وجود العديد من الفرص لتطويرها ودفعها إلى الأمام.

ومن جهته، أشاد رئيس موزمبيق بالعلاقات الوطيدة والمتجذرة بين البلدين والتعاون البناء على الأصعدة كافة، مؤكدا وجود العديد من الإمكانات والفرص لدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وفي السياق، التقى الشيخ شخبوط مع وزيرة خارجية موزمبيق فيرونيكا ماكامو، حيث بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

وتم التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.