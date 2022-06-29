بايدن يعلن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في كل أنحاء أوروبا

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، مباحثات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، وذلك على هامش القمة التاريخية لحلف شمال الأطلسي في العاصمة الإسبانية مدريد.



وأعلن الرئيس الأمريكي، أن واشنطن ستعزز الوجود العسكري الأمريكي برًا وبحرًا وجوًا في كل أنحاء أوروبا، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، صباح الأربعاء.



وأشار إلى أن قمة «الناتو» تستهدف تقديم مفهوم جديد لحلف شمال الأطلسي، قائلًا إن «الولايات المتحدة ستعزز قواتها في أوروبا لتصل إلى 100 ألف، وستنشر سربين من مقاتلات إف-35 في بريطانيا».



وقبيل انطلاق قمة الناتو التي وصفت بالتاريخية، أمس الثلاثاء في مدريد، أعلنت السويد أن المحادثات مع تركيا المعترضة على انضمامها للحلف الدفاعي، سجلت تقدماً.



وأوضحت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندأن المفاوضات التي تهدف إلى التغلب على اعتراضات تركيا على محاولة ستوكهولم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي أحرزت تقدماً، ومن الممكن أن تتحقق انفراجة في قمة الحلف بمدريد.



كما أشارت في مقابلة مع صحيفة محلية إلى استعداد بلادها «لاحتمال حدوث شيء إيجابي اليوم، لكنها أشارت في الوقت عينه إلى أن القضية قد تستغرق وقتاً أطول»، وفق ما أفادت رويترز.