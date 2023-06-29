الصحة: 414 ألف خدمة ضمن المبادرات الرئاسية حصاد 4 أيام من عمل حملة 100 يوم صحة

تابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، معدلات الإنجاز في تقديم خدمات المبادرات الصحية الرئاسية، من خلال حملة «100 يوم صحة»، بدء من انطلاقها وعلى مدار 4 أيام، في جميع محافظات الجمهورية.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الصحة العامة، لـ414 ألفًا و348 خدمة، وكانت أسيوط المحافظة الأعلى في إجمالي الخدمات المقدمة، وذلك بـ50 ألفا و363 خدمة، تليها البحيرة بـ42 ألفا و118 خدمة.



وأضاف «عبدالغفار» أن الحملة قدمت خدمات مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة لـ44 ألفا و284 سيدة -في أول زيارة- وكانت الجيزة أعلى المحافظات بتقديم 4 آلاف و740 خدمة، تليها محافظة المنوفية بـ4 آلاف و606 خدمات، فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 106 آلاف و520 زيارات، تصدرتها الشرقية بـ18 ألفا و150 زيارة، وتلتها المنوفية بـ13 ألفا و649 زيارة.



ولفت «عبدالغفار» إلى أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة لـ 8 آلاف و907 أطفال، وكانت البحيرة أعلى المحافظات بفحص 923 طفلا، ثم المنيا بفحص 860 طفلا.



وتابع «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 88 ألفًا و892 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وكانت المنوفية أعلى المحافظات بتقديم 16 ألفا و930 خدمة، تليها محافظة الشرقية بـ12 ألفا و116 خدمة.



وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 4 آلاف و905 خدمات، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، وكانت البحيرة أعلى المحافظات بتقديم 1205 خدمات، تليها محافظة المنوفية بـ 1837 خدمة، مضيفا أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 17 ألفا و738 خدمة، لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، وكانت القاهرة أعلى المحافظات بـ1684 خدمة، تليها محافظة سوهاج بـ1420 خدمة.



وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 143 ألفا و752 استمارة استبيان، وكانت أسيوط أعلى المحافظات بـ36 ألفا و363 استمارة، تليها محافظة القليوبية بـ30 ألفا و919 استمارة.



ولفت «عبدالغفار»، إلى أنه بالإضافة الى مبادرات الصحة العامة، فإن حملة «100 يوم صحة» تواصل تقديم خدماتها في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، بالإضافة إلى الخدمات التوعوية التي تقدمها فرق التواصل المجتمعي التابعة للوزارة في جميع مديرياتها.