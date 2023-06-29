وزير التجارة الأسترالي: عرض الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية التجارة الحرة ليس «جيدا بما فيه الكفاية»

قال وزير التجارة الأسترالي دون فاريل، إن الاتحاد الأوروبي أخفق في تقديم شروط مرضية لأستراليا لإبرام اتفاقية التجارة الحرة، حيث تهدد النقاط العالقة الصغيرة، ولكن المهمة، بعرقلة خطط التوقيع بحلول نهاية أغسطس المقبل.

ونقلت صحيفة "ذا فايننشال ريفيو" الأسترالية، عن المفوض التجاري بالاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس القول، في بروكسل أمس الأربعاء، إنه من الممكن أن يتم توقيع الاتفاقية في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في ليتوانيا في منتصف يوليو المقبل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال دومبروفسكيس، للصحفيين، إن المفاوضات التي استمرت خمس سنوات بين التكتل وكانبيرا في "مرحلتها النهائية الآن".

وقال فاريل، في بيان اليوم الخميس، إن أستراليا لا تزال غير راضية عن مستوى الوصول إلى الأسواق الذي يتم تقديمه للمنتجات الزراعية، وهي غير مستعدة للتوقيع على اتفاقية دون "الوصول التجاري إلى الأسواق ".

وأضاف فاريل "في هذه المرحلة لم نحصل على عرض جيد بما فيه الكفاية من الأوروبيين".

ويعتقد المفاوضون الأوروبيون أنه يمكن إبرام اتفاقية التجارة الحرة في الأسابيع المقبلة إذا تم حسم الخلافات حول آخر نقطة شائكة رئيسية، وهي وصول لحوم البقر الأسترالية إلى الأسواق، بحسب ما ذكره مصدر مطلع على المفاوضات.

وسيحضر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في فيلنيوس المقررة في 11 يوليو المقبل، في حين قد يعود فاريل إلى الاتحاد الأوروبي لإجراء مزيد من المفاوضات في أوائل يوليو المقبل، وكلاهما فرصتان محتملتان لمواصلة اتفاقية التجارة أو وضع اللمسات الأخيرة عليها.