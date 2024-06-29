جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم قصف مبنى عسكري بداخله عناصر من حزب الله جنوب لبنان

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زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قصف مبنى عسكري بداخله عناصر من حزب الله في بلدة حولا جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن «قوة من الوحدة 869 رصدت قبل قليل، عناصر يدخلون إلى مبنى عسكري لحزب الله في منطقة حولا جنوب لبنان».

وأشار إلى أن «طائرات حربية تابعة لسلاح الجو هاجمت المبنى الذي تواجدت بداخله عناصر، إلى جانب مبنى عسكري آخر لحزب الله».

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» في لبنان، بأنّ الطيران الإسرائيلي أغار بمسيّرة استهدفت بـ3 صواريخ منزلاً ودكاناً في بلدة حولا جنوب البلاد.

وأفادت المعلومات الأولية عن سقوط شهيد وجريحين جراء الغارة الإسرائيلية، وذلك وفقًا لما نشرته فضائية «mtv» اللبنانية، اليوم السبت.

وفي غضون ذلك، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدات العديسة ورب ثلاثين وكفرشوبا.

وكذلك استهدف قصف إسرائيلي بالقذائف الفوسفورية الأحياء السكنية في بلدة كفركلا في القطاع الشرقي جنوب لبنان.