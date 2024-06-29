مديرة الطاقة بالمفوضية الأوروبية: نحتاج 650 مليار يورو استثمارات سنوية للتحول للطاقة المتجددة

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قالت المديرة العامة للطاقة في المفوضية الأوروبية، ديتي جول يورجنسن، إننا نحتاج ٦٥٠ مليار يورو استثمارات سنويا في مجال الطاقة حتى نستطيع التحول للطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن نصف قيمة الاتفاقات الاستثمارية الأوروبية مع مصر البالغة نحو 40 مليار يورو ستكون في مجال الطاقة.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المنعقد في القاهرة اليوم السبت.

وأضافت يورجنسن: "رأينا أهمية التحول للطاقة المتجددة سواء الهيدروجين الأخضر والأمونيا، بعد الأزمات الأخيرة، ولأهمية التخفيف من الوقود الأحفوري والخروج من عنق الزجاجة".

وانطلقت اليوم فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين.

حضر الافتتاح كلا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.

وتتضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر جلسة لعرض إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية من أجل خلق بيئة استثمار جاذبة للقطاع الخاص، بحضور عدد من المفوضين الأوروبيين والوزراء المصريين وممثلي المؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص.