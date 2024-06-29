إصابة شرطي أمام السفارة الإسرائيلية في صربيا وتصفية المهاجم

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، بإصابة شرطي أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة الصربية بلجراد، مشيرة إلى تصفية المسئول عن الهجوم.

وقالت وزارة الداخلية الصربية إن «مهاجمًا أصاب ضابط شرطة صربي الجنسية يحرس السفارة الإسرائيلية في بلجراد اليوم السبت»، مشيرة إلى أن «الضابط رد بإطلاق النار على المهاجم فقتله».

وذكر وزير الداخلية الصربي إيفيكا داتشيتش، في بيان، أن شخصًا مجهولًا أطلق النار على ضابط الشرطة، الساعة 11:00 صباحًا «بالتوقيت المحلي»، أثناء أدائه بواجبه في تأمين السفارة.

وذكر أن المهاجم أصاب الشرطي في رقبته، قائلًا إن «الضابط استخدم سلاحه دفاعًا عن النفس وأطلق النار على المهاجم الذي توفي متأثرا بجراحه».

وأضاف البيان أن الشرطي كان واعيا عندما نُقل إلى مستشفى الطوارئ الرئيسي في بلجراد، لافتًا إلى «فتح تحقيق في ملابسات الهجوم كافة والدوافع المحتملة له».



