ميقاتي يبدأ جولة تفقدية في الجنوب اللبناني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بدأ رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم السبت، جولة تفقدية في جنوب البلاد.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، أن المحطة الأولى لجولة ميقاتي في مقر قيادة قطاع جنوب الليطاني في الجيش في ثكنة بنوا بركات في صور.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

وتصاعدت حدة القتال بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ودعت العديد من الدول مواطنيها إلى مغادرة لبنان.

وهناك مخاوف من تحول الصراع بين إسرائيل ولبنان إلى حرب إقليمية مفتوحة قد يشمل أيضا إيران والولايات المتحدة.