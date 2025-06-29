مصرع أكثر من 50 شخصا إثر انهيار منجم ذهب في السودان

لقي ما لا يقل عن 50 من عمال التعدين حتفهم إثر انهيار مأساوي لأحد المناجم التقليدية في منطقة «هويد» الصحراوية الواقعة بين مدينتي عطبرة وهيا، في حادث يُعد من أفدح الكوارث التي تضرب قطاع التعدين التقليدي بالسودان في السنوات الأخيرة.

ونقلت صحيفة «الراكوبة»، عن مصادر محلية وشهود من المنطقة، قولهم إن الحادث وقع أمس السبت، حينما انهارت كميات ضخمة من الرمال والصخور على عمال كانوا ينقبون عن الذهب في منجم بدائي داخل منطقة تُعرف بكثافة النشاط التعديني غير المنظم.

وأشاروا إلى انتشال العشرات من الجثث من تحت الأنقاض، وسط عمليات إنقاذ بدائية وبطيئة بفعل غياب المعدات الثقيلة والكوادر المختصة.

وأعادت الحادثة المأساوية إلى الواجهة التحذيرات المتكررة من غياب الرقابة الرسمية وضعف إجراءات السلامة في مواقع التعدين الأهلي، الذي يُعد مصدر دخل رئيسيا لآلاف السودانيين في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

وشهدت منطقة «هويد» انهيارا مشابها في أبريل الماضي، أدى إلى إصابات وخسائر مادية.

وطالب أهالي الضحايا وناشطون في مجال حقوق الإنسان بفتح تحقيق عاجل ومستقل حول أسباب الانهيار، وتنظيم بيئة العمل في التعدين التقليدي، وفرض رقابة على أنشطة التنقيب، إضافة إلى توفير وسائل حماية وإنقاذ في هذه المناطق النائية.

وينتشر التعدين التقليدي عن الذهب في معظم ولايات السودان، ويجري في الغالب دون إشراف حكومي مباشر، مما يجعله أحد أكثر القطاعات خطورة من حيث الحوادث والضحايا، وسط تقاعس رسمي مزمن في وضع ضوابط تنظم هذا النشاط.