بوتين: تعزيز مجموعة كاسحات الجليد النووية يشكل أولوية خاصة لروسيا

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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن تعزيز مجموعة كاسحات الجليد النووية يشكل أولوية خاصة لروسيا، وذلك لضمان الملاحة على مدار العام عبر الممر العابر للقطب الشمالي وطريق بحر الشمال.

جاء ذلك في برقية تهنئة أرسلها بوتين إلى العاملين في صناعة بناء السفن بمناسبة عيد "يوم بناة السفن" الذي يحتفل به في روسيا اليوم الأحد، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

وجاء في البرقية: تواجه صناعة بناء السفن اليوم مهام كبيرة وملحة تفرضها متطلبات العصر وتتمثل في تحديث المنشآت القائمة وبناء طاقات إنتاجية جديدة، واستيعاب التقنيات التنافسية، وتعزيز التعاون الدولي، وإعداد الكفاءات المؤهلة.

وأضاف بوتين أن تنفيذ هذه المهام يكتسب أهمية أساسية لضمان أمن الحدود البحرية لروسيا، والتطوير الشامل والمتوازن لأسطولها.

وشدد على أن "أولوية خاصة تتمثل في تعزيز مجموعة كاسحات الجليد الذرية متعددة الأغراض، وسفن الملاحة الجليدية، التي تعتبر ضرورية لضمان الملاحة على مدار العام في الممر العابر للقطب الشمالي وطريق بحر الشمال.

وفي وقت سابق وصف بوتين منطقة القطب الشمالي بأنها "منطقة ذات أهمية استراتيجية لروسيا"، وأصدر عددا من الأوامر بتطوير استراتيجية موسكو في القطب الشمالي وتعزيز حضورها هناك.



