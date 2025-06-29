 5 شهداء و25 مصابا برصاص الاحتلال قرب نقطة توزيع المساعدات في رفح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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5 شهداء و25 مصابا برصاص الاحتلال قرب نقطة توزيع المساعدات في رفح

وكالات
نشر في: الأحد 29 يونيو 2025 - 1:12 م | آخر تحديث: الأحد 29 يونيو 2025 - 1:12 م

استشهد 5 فلسطينيين وأصيب 25 آخرين، اليوم الأحد، برصاص الاحتلال قرب نقطة توزيع المساعدات في رفح جنوب قطاع غزة.

وأشارت مصادر طبية لوكالة «الأناضول»، إلى استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 25 جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على منتظري المساعدات قرب نقطة توزيع أمريكية في رفح.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد 11 مواطناً، جراء استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع.

وفي محافظة خان يونس جنوب القطاع، استشهد ستة مواطنين، بينهم خمسة جراء قصف استهدف خيمة للنازحين في منطقة المواصي، فيما جرى انتشال جثمان شهيد آخر من تحت الأنقاض في المدينة.

وفي مدينة غزة، أسفر قصف استهدف شقة سكنية في حي الزيتون عن استشهاد مواطنَين، بينما استُشهد اثنان آخران متأثرين بجراح أُصيبا بها في قصف سابق على حي التفاح. كما تم انتشال جثمان شهيد من منطقة السودانية شمال غرب المدينة.

ويأتي ذلك في ظل تواصل حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع، ما يفاقم معاناة السكان وسط أوضاع إنسانية وصحية متدهورة.

 

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