الزمالك: نحاول إقناع طارق حامد من الاستمرار

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، موقف بعض اللاعبين من الاستمرار أو الرحيل خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسهم طارق حامد وفرجاني ساسي.

وقال أمير في تصريحات تليفزيونية:"الإدارة ترغب في بقاء طارق حامد، كونه أحد أهم اللاعبين في الفريق وكذلك في المنتخب".

وأضاف:"أحترم طلب حامد بتأجيل الحديث حول عقده مع النادي إلى نهاية الموسم، هو لاعب ملتزم ومخلص ولديه رصيد كبير من التقدير لدينا ولدى الجماهير".

وأكمل:"سنعقد جلسة مع حامد لمعرفة موقفه، لكننا سنحاول إقناعه بالاستمرار، خاصة أنه يفكر بطريقة مختلفة لتخطيه الـ 30 عامًا".

وعن موقف باقي اللاعبين مع الفريق خلال الفترة المقبلة، قال أمير:"كل اللاعبين عقودهم سارية، ولن نفرط في أي لاعب من القوام الأساسي مثل طارق حامد، محمود علاء، محمود الونش، فرجاني ساسي وحمدي النقاز".

وأوضح:"لن يرحل لاعبًا رغمًا عنا، لابد من وجود بديل لهم، ولن نفرط في لاعبين عقودهم سارية مع النادي".

وتابع:"تلقينا أكثر من عرض رسمي على مدار الموسم، للتعاقد مع بعض اللاعبين مثل يوسف أوباما، عبدالله جمعة ومحمود علاء"، مؤكدًا أن النادي سيقوم بترضية اللاعبين وتعويضهم ماديًا.

وحول موقف الزمالك للعروض المقدمة لبعض اللاعبين، قال أمير:"في حالة وجود رغبة من أي لاعب للرحيل عن النادي، وتربطه بنا علاقة جيدة، ولم يفتعل أزمات أو يقوم بتشتيت الفريق سنفكر جديًا في هذا العرض"، مشددًا أن الإدارة أنجزت 90% من صفقات الموسم الجديد.

وعن مستوى الفريق مع مدربي الفريق خلال الفترة الماضية، قال :"كنا نعاني من أزمات فنية سواء مع جروس أو خالد جلال، وحققنا الفوز في بعض المباريات بسبب الروح المعنوية المرتفعة".

وخسر الزمالك أمام الأهلي (القمة 118) بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب "برج العرب" ضمن الجولة 34 من الدوري الممتاز.