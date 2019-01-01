بيريز: أنا أحد مشجعي رونالدو ونفتقده في ريال مدريد

أكد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، أنه يفتقد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، الذي رحل عن المرينجي، مطلع الموسم الماضي.

وتواجد رونالدو في إسبانيا، اليوم الإثنين، لحضور حفل التكريم الذي أقامته صحيفة "ماركا"الإسبانية، حيث حصد الدون جائزة "أسطورة ماركا"، وذلك نظرًا لما قدمه من إنجازات خلال مسيرته الرياضية، أبرزها فوزه بلقب الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي.

وقال بيريز في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية:"نفتقد دائمًا رونالدو في ريال مدريد".

وأضاف:"أنا أحد مشجعي رونالدو، إنه الأفضل بالنسبة لي، كيف لي أن أغيب عن هذا الحفل؟".

وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق، أن السبب الرئيسي وراء رحيل رونالدو عن الريال، في العام الماضي، هو توتر العلاقة بينه وبين بيريز، كما كان هذا الأمر ذاته هو سبب رحيل الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب المرينجي، عن الفريق آنذاك.

ويعد رونالدو، الذي رحل إلى يوفنتوس مطلع الموسم الماضي، قادمًا من ريال مدريد، هو الهداف التاريخي للملكي، برصيد 451 هدفًا في كل المسابقات، كما حقق لقبين للدوري الإسباني، وكذلك السوبر، وكأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى أربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع الملكي.