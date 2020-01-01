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ترامب: قد أعيد التفكير في سحب القوات الأمريكية من ألمانيا إذا بدأ الألمان في دفع فواتيرهم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
واشنطن - د ب أ
نشر في: الأربعاء 29 يوليه 2020 - 5:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 يوليه 2020 - 5:31 م

عزا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سحب نحو 12 ألف جندي أمريكي من ألمانيا إلى ما اعتبره نقصا في النفقات الدفاعية للحكومة الألمانية، مشيرا إلى انه قد يعيد التفكير في هذه الخطوة إذا بدأت ألمانيا في دفع ما عليها.

وقبل توجهه إلى تكساس، اتهم ترامب اليوم الأربعاء، ألمانيا بالإخفاق في تحقيق هدف حلف شمال الأطلسي (ناتو) الرامي إلى رفع النفقات الدفاعية لكل دولة عضو إلى 2% من إجمالي ناتجها المحلي، وقال ترامب إن ألمانيا "مقصرة".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن ألمانيا " مدينة للناتو بالعديد من مليارات الدولار"، وفي إشارة إلى التداعيات الاقتصادية الناجمة عن سحب القوات الأمريكية، قال ترامب:" ألمانيا تقول الآن إن هذا سيء لاقتصادها، وهذا الآن جيد لاقتصادنا".

وتابع ترامب أن جنود بلاده موجودون في ألمانيا لحمايتها "وألمانيا عليها أن تدفع مقابل هذا، لكن ألمانيا لا تدفع، فلماذا نتركهم (الجنود) هناك؟".

في الوقت نفسه، قال ترامب إن من الممكن أن يعيد التفكير في المسألة " إذا بدأ الألمان في دفع فواتيرهم".

واتهم ترامب ألمانيا بالإجحاف بحق بلاده في التجارة والجيش "لقد استغلونا منذ سنوات عديدة".

وقد رفعت ألمانيا نفقات دفاعها في الوقت الراهن إلى 38ر1% وهو ما يعني أنها لا تزال أقل بصورة ملحوظة من هدف ناتو.
في المقابل، تنفق الولايات المتحدة 4ر3% من إجمالي ناتجها المحلي على الدفاع على الرغم من أن ناتجها المحلي أعلى بصورة ملحوظة من الناتج المحلي الألماني.


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