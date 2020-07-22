يحتفل صناع فيلم «الغسالة» اليوم بالعرض الخاص له، في إحدى السينمات بالسادس من أكتوبر، وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يحضر من أبطال الفيلم، هنا الزاهد، وأحمد حاتم، ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وسيعرض الفيلم خلال موسم عيد الأضحى بـ100 شاشة عرض، مع الالتزام بعمل دور العرض بـ25% من طاقاتها الاستيعابية.

فيلم «الغسالة»، من تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبدالحميد، وبطولة أحمد حاتم، وهنا الزاهد، ومحمود حميدة، وشيرين رضا، ومحمد سلام، وأحمد فتحي، وعلي الطيب، وطاهر أبو ليلة.