المغرب يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 826 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 22 ألفًا و213 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء الأربعاء، أشارت «الصحة المغربية» إلى تسجيل سبع وفيات جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 334.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 59 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 17 ألفًا و125.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 660 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 16 مليون إصابة.