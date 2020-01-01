«جرينبيس» تتوقف عن وضع كتل صخرية قبالة الساحل الألماني

أنهت منظمة السلام الأخضر "جرينبيس" عمليتها المثيرة للجدل، الخاصة بوضع كتل حجرية كبيرة في قاع بحر البلطيق في منطقة الدرجروند المحمية البحرية، الواقعة شرقي جزيرة روجن.

وصرح متحدث باسم المنظمة المعنية بحماية البيئة، بأنه منذ يوم الأحد الماضي تم وضع نحو 60 حجرًا كبيرًا يتراوح وزن الحجر الواحد بين 350 كيلوجرام إلى طن، في قاع البلطيق.

ولم يستبعد المتحدث أن تقوم المنظمة بأعمال مشابهة في المحميات الخمس الأخرى في البلطيق.

وتهدف المنظمة من خلال وضع هذه الكتل الحجرية في قاع البحر إلى منع صيد الأسماك باستخدام شبكات الجر القاعية التي تقول المنظمة إنها "تحرث" في قاع البحر وتتسبب في أضرار لنظم بيئية حساسة.

وكانت المكاتب الاتحادية لحماية الطبيعة والملاحة البحرية وعلم الشبكات المائية، قد حظرت على جرينبيس وضع المزيد من أحجار الجرانيت في قاع البحر، وهددت المنظمة بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف يورو.

وذكر المتحدث أن "جرينبيس" قدمت اعتراضًا على قرار الحظر، وقد أجرت المكاتب اليوم مشاورات حول التدابير اللاحقة.