محافظ أسوان: اتخذنا قرارات تضمن الالتزام بالإجراءات الاحترازية في عيد الأضحى مع عدم التضييق على الناس

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن الإقبال على أسوان خلال تلك الفترة سيكون أقل من المدن الساحلية، نظرًا لقدوم فصل الصيف، مؤكدًا أن المحافظة تتخذ الاستعدادات اللازمة لعيد الأضحى المبارك والخاصة بالإجراءات الاحترازية المكافحة لانتشار فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء: «اتخذنا قرارات حتى لا نضيق على الناس في عيد الأضحى وفي نفس الوقت يكون هناك التزام بالإجراءات الاحترازية»، مشيرًا إلى أن أسوان بدأت تستعيد عافيتها من جائحة كورونا.

ولفت إلى أن نسبة إشغال مستشفى العزل بأسوان أصبحت لا تتعدى 45%، معبرًا عن اطمئنانه من وضع المحافظة الصحي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 465 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 92 ألفًا و947 في البلاد.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 39 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء؛ ليصبح 35 ألفًا و959 متعافيًا.



