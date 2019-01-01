العراق يحيل مشروعا لتكرير النفط الخام بقيمة 4 مليارات دولار لشركة يابانية

أعلنت الحكومة العراقية اليوم الأربعاء أنها أحالت إلى شركة يابانية مشروعا لتكرير النفط الخام بطاقة 55مليون برميل يوميا وبقيمة 4 مليارات دولار.

وقال إحسان عبد الجبار وزير النفط العراقي، في بيان صحفي، إن مجلس الوزراء وافق على إحالة مشروع في شركة مصافي الجنوب بمحافظة البصرة إلى شركة (J.G.C) اليابانية، مشيرا إلى أن المشروع يعد من المشاريع الكبيرة والواعدة في الصناعة التكريرية في العراق.

وأوضح أن المشروع يتضمن إنشاء معمل بتقنيات متطورة "مصفى مصغر" يضم 7 وحدات إنتاجية لتحويل مخلفات إنتاج المصفى من النفط الأسود إلى منتجات بيضاء مثل غاز سائل وكازولين بعدد اوكتان 2ر92 وكارولين بعدد اوكتافين 95 وزيت الغاز ونفثا مختلطة وزيت وقود وزيت الغاز في وحدات الهدرجة بمواصفات أوروبية صديقة للبيئة.

من جهته، قال المدير العام لشركة مصافي الجنوب حسام ولي في تصريح صحفي، إن مدة تنفيذ المشروع تستمر 4 سنوات اعتبارا من تاريخ المباشرة به والتي من المؤمل أن تكون مطلع العام القادم لافتا إلى دعوة الشركة اليابانية للحضور إلى بغداد لتوقيع العقد، بعد أن تم استحصال موافقة مجلس الوزراء بتكلفة تقديرية تصل إلى 4 مليارات دولار.