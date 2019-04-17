رئيس جامعة الإسكندرية: تقدمنا 118 مركزا في تصنيف الجامعات الإسباني

قال الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة احتلت المرتبة الثانية على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف الجامعات الإسباني Ranking Web of Universities لعام 2020، كما جاءت في الترتيب 974 على مستوى 30 ألف جامعة من 200 دولة عالمية متقدمة 118 مركزاً عن عام 2019، ومتفوقة بذلك على كثير من الجامعات العالمية.

وأضاف أن هذه الأرقام تعني أن الجامعة جاءت في قائمة أعلى ترتيب بنسبة 3.2% من جامعات العالم، مع المحافظة على ترتيبها على مستوى الجامعات المصرية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذا التصنيف يصدر كل ستة أشهر وأنه لا يعتمد على ترتيب مواقع الجامعات على الإنترنت، بل يستخدم كل من مؤشرات الويب والمؤشرات الببليومترية الخاصة بالبحث العلمي، مؤكدا أن أفضل استراتيجية لتحسين ترتيب الجامعة هي تحديث الموقع باستمرار وزيادة كمية ونوعية محتويات موقع الجامعة على الإنترنت.

واستعرض، مؤشرات هذا التصنيف وهي مشاركة المعرفة العامة والتي تشمل حجم (عدد الصفحات) في نطاق "domain" الويب الرئيسي وجميع النطاقات الفرعية للجامعة والتي تمثل 5% من إجمالي درجة التقييم، والمؤشر الثاني خاص بتأثير محتويات الصفحة وعدد الشبكات الخارجية التي ترتبط بصفحات ويب الجامعة ويخصص لهذا المؤشر 50% من الدرجة، والمؤشر الثالث عن الباحثين الأكثر استشهادًا ويخصص له 10% من درجة التقييم، وأخيراً عدد الأبحاث العلمية المنشورة في أعلى 10% من قوائم مجلات العالم في 26 تخصصا مختلفا تم نشرها خلال 5 سنوات (2013-2017) ويخصص لهذا المؤشر 35% من الدرجة.