متحدث عراقي: الحدود مع دول الجوار مؤمنة بشكل كبير لمنع تسلل داعش

صرح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول بأن الحدود العراقية مؤمنة بشكل كبير باستخدام التكنولوجيا الحديثة والكاميرات الحرارية وطائرات المراقبة المسيرة، وذلك لمنع تسلل إرهابيين إلى الأراضي العراقية.

وقال المتحدث، في تصريح لصحيفة "الصباح" نشرته اليوم الأربعاء، إن "الحدود العراقية مؤمنة بشكل كبير باستخدام التكنولوجيا الحديثة والكاميرات الحراية وطائرات المراقبة المسيرة، إضافة إلى استمرار العمليات العسكرية التي تنفذها مختلف القطعات، لاسيما ضمن حدود قيادة عمليات الأنبار والجزيرة وغربي نينوى، التي تجري فيها عمليات مستمرة، بهدف منع تسلل الإرهابيين باتجاه الأراضي العراقية".

وذكر أن "العمليات العسكرية لتعقب وملاحقة بقايا داعش مستمرة للقضاء عليها ... وخاصة على الشريط الحدودي شمال شرقي سوريا في الجانب الذي تقع فيه سجون /قوات سوريا الديمقراطية/ التي تضم عشرات الآلاف من عناصر داعش".

وأكد أن "القيادة الأمنية تركز على نشر قطعات عسكرية ونقاط مراقبة على الشريط الحدودي مع باقي الدول المجاورة للعراق بهدف تأمينها والسيطرة عليها ومنع تواجد أي عناصر إرهابية هناك ولاسيما في المناطق الحدودية الصحراوية".