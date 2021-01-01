الكاظمى يؤكد تطلعه لبناء علاقة شراكة بين بلاده وأمريكا

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تطلعه لبناء علاقات شراكة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية.



وأفاد مكتب الكاظمي في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية، مساء الأربعاء، أن "رئيس مجلس الوزراء العراقي التقى اليوم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الديمقراطي بوب مينديز، والعضو المنتدب باللجنة السيناتور الجمهوري جيم ريتش".



وتناول اللقاء "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".



وأكد الكاظمي خلال اللقاء على "تطلعه لبناء علاقات شراكة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، ورغبة البلدين في تطوير مستوى التعاون في مختلف المجالات الأمنية، والاقتصادية، والثقافية، وفي مجالات الطاقة، والصحة، والبيئة".



وفي سياق أخر، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن الحكومة العراقية اتخذت إجراءات جريئة نحو إصلاحات حقيقية في الاقتصاد ، أهمها تعزيز نشاط الائتمان في القطاع المصرفي ، ومعالجة ضعف البنى التحتية على الرغم من عجز الموازنة، وذلك عن طريق تشجيع استثمارات القطاع الخاص.

وقال الكاظمي خلال لقائه منتدى رجال الأعمال وغرفة التجارة الأمريكية، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية اليوم الأربعاء، إن الحكومة العراقية طرحت مشاريع طاقة نظيفة عن طريق مناقصة تنافسية وشفافية نتج عنها جذب أكبر الشركات العالمية في مجال الطاقة الشمسية، ونحن الآن في مفاوضات مع أكبر الشركات العالمية لمنح 7500 ميجاواط في مجال الطاقة الشمسية خلال العامين القادمين".

وأضاف أن الحكومة شرعت أيضا في معالجة أزمة الإسكان عن طريق حزمة إجراءات أهمها مبادرة المصارف الحكومية، وعدد من المصارف الخاصة بطرح قروض منخفضة التكلفة وطويلة المدى لدعم شراء الوحدات السكنية، حيث سيساعد ذلك في تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري.

وأوضح أنه يتم محاربة الفساد والحفاظ على موارد الدولة ومن أهم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار هو إلغاء الإجازات في المشاريع الوهمية والمتلكئة التي تقف خلفها (مافيا) الفساد الاقتصادي والسياسي.