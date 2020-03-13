الشيوخ الأمريكي يصوت على المضي قدما في مشروع قانون البنية التحتية

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صوت مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الأربعاء على المضي قدما في مشروع قانون للبنية التحتية مدعوم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بعد أسابيع من المفاوضات ، مما أزال عقبة إجرائية رئيسية بشأن مشروع قانون يتضمن 550 مليار دولار من الإنفاق الجديد لمشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد.

وجاء التصويت بموافقة 67 عضوا مقابل رفض 32 ، مع انضمام 17 جمهوريا إلى الديمقراطيين فى التصويت لصالحه، بحسب شبكة (سي بي إس نيوز) الأمريكية.

وكانت هناك حاجة إلى 60 صوتا للمضي قدما في مشروع القانون.

ويتضمن مشروع القانون بعض الأولويات المحلية العليا للرئيس جو بايدن ويوفر مليارات الدولارات لتمويل الجسور والطرق والإنترنت واسع النطاق والمياه النظيفة والنقل العام وأكثر من ذلك على مدى السنوات الخمس المقبلة.