قبرص ترفض دخول قارب يقل 14 مهاجرا

رفضت جمهورية قبرص، دخول قارب يقل 14 مهاجرا من لبنان، بينهم طفلان، بعدما اعترضته قوات خفر السواحل قبالة جنوب شرق ساحل الجزيرة مساء أمس الاربعاء.

وذكرت شبكة "آر آي كيه" القبرصية، أن المهاجرين أمضوا اليلة على متن قارب دورية تابع لخفر السواحل. ويعتزم خفر السواحل توفير إمدادات للمهاجرين قبل اصطحابهم وقاربهم إلى لبنان مساء اليوم.

ورفضت قبرص السماح للمئات من المهاجرين النزول في الموانئ القبرصية خلال الأشهر الأخيرة. وتشعر قبرص بالضغط بسبب موقعها على حدود أوروبا. ووفقا لإحصاءات الاتحاد الأوروبي، كانت قبرص العام الماضي، الدولة الأوروبية الأكثر استقبالا لطالبي اللجوء مقارنة بتعداد سكانها.