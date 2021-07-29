بايدن يدعو الكونجرس لتمديد حظر عمليات الإخلاء من المنازل

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس إلى تمديد الحظر الاتحادي على عمليات الإخلاء من المنازل وسط تصاعد في حالات كوفيد- 19 في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.



ويشير البيت الأبيض إلى أن الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في يونيو ويمنع الحكومة الاتحادية من تمديد الحظر، من المقرر أن ينتهي في 31 يوليو.



وطلب بايدن من إدارات الإسكان والتنمية الحضرية والزراعة وشؤون قدامى المحاربين تمديد حظر الإخلاء الخاص بهم حتى نهاية سبتمبر.



وذكر البيت الأبيض أنه من الضروري أن يمدد الكونجرس حظر الإخلاء.