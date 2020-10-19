جامعة مطروح تعلن اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الثاني بمجميع الكليات

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أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اعتماد نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمختلف الكليات، وتم رصد ارتفاع أعداد الأبحاث العلمية المنشورة لأعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة في المجلات العلمية العالمية المفهرسة.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس الجامعة رقم ٤٠، حيث وافق المجلس على تشكيل عام أعمال القوافل الطبية البيطرية بقرية فوكة، وقرية كشوك عميرة، وقرية السلام بالحمام، وقرية الحلازين بغرب مرسى مطروح، وقرية شماس ببراني.

ووافق المجلس على منح 3 طلاب بكلية الزراعة الصحراوية والبيئية درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الزراعية، ومنح 4 طلاب درجة الدبلوم فصل ربيع ٢٠٢١ بنظام الساعات المعتمدة.