وزير البترول يبحث التعاون مع سيمنس مصر فى مجالات التحول الرقمى

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً مع وفد من شركة سيمنس مصر الألمانية برئاسة المهندس مصطفى الباجورى الرئيس التنفيذي للشركة؛ لبحث سبل التعاون والعمل المشترك بين قطاع البترول وسيمنس في مجالات التحول الرقمى وتطبيق الحلول التكنولوجية المتطورة في إدارة منظومة العمل بالمشروعات البترولية.

وأكد المهندس طارق الملا، خلال اللقاء، أنه استمرارا للنجاح الذى تحقق نتيجة التوجه نحو التحول الرقمى في كل أنشطته منذ عام 2016 من خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، فقد نفذ القطاع عدة مبادرات عملية بنجاح في هذا المجال، ذاكرا أن هذا المشروع يغطى كل مراحل الصناعة البترولية من البئر حتى المستهلك النهائي.

وأوضح أنه جارى حالياً تنفيذ مشروع لربط مصافى تكرير البترول رقمياً بهيئة البترول من خلال نظام حديث يتيح سهولة وسرعة تداول المعلومات والوقوف لحظياً على عمليات التشغيل ومتابعتها بما يؤدى إلى الوصول لأعلى درجات المرونة والكفاءة في التشغيل لمصافى التكرير، كما يجرى الإسراع بتنفيذ برنامج العمل السابع لمشروع التطوير والتحديث الذى يهدف لتطبيق نظام متكامل لإدارة الموارد والأصول ERP في منظومة العمل البترولى وميكنة سائر الأنشطة وتيسير تداول البيانات والمعلومات المتعلقة بجميع أنشطة البترول والغاز بشكل رقمى، علاوة على تدشين بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج كبوابة رقمية تم من خلاها طرح أول مزايدة للبحث عن البترول والغاز رقمياً أمام الشركات العالمية وتوفير البيانات التي تدعم اتخاذ قرارات الاستثمار في هذا المجال.

وأكد الملا، أن قطاع البترول منفتح على كل الأفكار والحلول التكنولوجية الحديثة للاستفادة منها في تنفيذ المشروعات البترولية الكبرى التي ينفذها والتي تمثل نقلة نوعية للقطاع، مشيرا إلى تنفيذ مشروع مجمع البحر الأحمر كأكبر مجمع للبتروكيماويات في مصر وإفريقيا بمنطقة السخنة.

واستعرض اللقاء جهود قطاع البترول لتحقيق الاستفادة من الرقمنة في إدارة منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، وتم استعراض الجهود الحالية للاستفادة من التطبيقات الرقمية فى مجال متابعة الانبعاثات وأنشطة معالجة المياه، حيث أكد الوزير حرص القطاع على وضع هذه المنظومة ضمن برامج التحول الرقمى.

ومن جهتهم، عرض وفد شركة سيمنس الإمكانيات المتطورة والحلول التكنولوجية التي يمكن أن تسهم في تقديمها لأنشطة صناعة البترول والغاز والأنظمة الرقمية المختلفة وأنظمة التحكم بالمشروعات، مضيفين أن الشركة لديها مركز متكامل للرقمنة بكل تطبيقاتها في العاصمة الإدارية.

كما تم استعراض فرص التعاون المشترك في مجال تدريب العاملين بصناعة البترول، فقد أوضح وفد سيمنس أن الشركة لديها بروتوكولات تعاون مع مختلف الجامعات المصرية.

وتم الاتفاق مع وفد سيمنس على عقد لقاء مع مسئولي شركة إنبى وفريق عمل البرنامج السابع بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول وفريق عمل شركة سيمنس لتحديد مجالات وأوجه التعاون التي يمكن العمل فيها سوياً لتمهيد الطريق أمام توقيع مذكرة تفاهم بين قطاع البترول وسيمنس مصر كأساس للتعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والمهندس أشرف بهاء رئيس شركة إنبى والمهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو والكيميائى، جمال فتحى مساعد رئيس هيئة البترول للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.