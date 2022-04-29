الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تتجاهل بجرائمها اليومية تعهدات إدارة بايدن

اعتبرت الرئاسة الفلسطينية اليوم الجمعة، أن إسرائيل تتجاهل عبر "الجرائم اليومية" بحق الفلسطينيين جميع الالتزامات والتعهدات التي قدمتها الإدارة الأمريكية خلال جولة رئيسها جو بايدن هذا الشهر إلى المنطقة.

وأشار الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية(وفا)، إلى تأكيد إدارة بايدن على "ضرورة وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب ووقف القتل اليومي والإجراءات الاستفزازية الإسرائيلية التي تدفع بالمنطقة نحو التصعيد".

وأدان أبو ردينة "الجريمة البشعة التي ارتكبها المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير شرق مدينة رام الله وأدت إلى استشهاد الفتى أمجد نشأت أبو عليا (16 عاما)".

وقال إن "هذه الجريمة تأتي في إطار مسلسل القتل اليومي الذي يتعرض له أبناء شعبنا، سواء من قبل جيش الاحتلال أو مستوطنيه الذين يعيثون فسادا وقتلا بحماية الحكومة الإسرائيلية".

وأضاف أن "هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية تتحمل نتائجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي تعمل ليلا نهارا على توفير الحماية للمستوطنين القتلة ضاربة بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يؤكد أن الاستيطان بجميع أشكاله غير قانوني ولا شرعية له على الأرض الفلسطينية".

وأشار أبو ردينة إلى "ضرورة تدخل الإدارة الأمريكية ووقف هذا الجنون الإسرائيلي المتمثل بالقتل والاستيطان واقتحامات المدن وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية، وسياسة فرض الأمر الواقع، وهو ما لن نقبل به إطلاقاً وسنواجهه مهما كان الثمن".

وطالب الناطق باسم الرئاسة المجتمع الدولي بـ"التوقف عن صمته تجاه هذه الجرائم الإسرائيلية، والبدء فورا بمحاسبة هؤلاء القتلة ومعاقبتهم على هذه الجرائم المنظمة، وتوفير الحماية لأبناء شعبنا، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".

كان فتى فلسطيني قتل وأصيب آخرون اليوم في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في رام الله في الضفة الغربية بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان بوفاة فتى (16 عاماً) متأثراً بجروح أصيب بها برصاص حي أطلقها عليه الجيش الإسرائيلي في قرية المغير شرق رام الله.

من جهتها ،ذكرت مصادر محلية أن شابين أصيبا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في قرية المغير.

وبحسب المصادر اندلعت المواجهات خلال مسيرة سلمية نظمتها القوى الوطنية والإسلامية وفعاليات القرية، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، رفضا لهجمات المستوطنين على السكان.

وشهدت قرى ومناطق متفرقة في الضفة الغربية مواجهات مماثلة خلال التظاهرات الأسبوعية المنددة بالتوسع الاستيطاني الإسرائيلي أسفرت عن عشرات الإصابات بالرصاص المعدني وحالات الاختناق.