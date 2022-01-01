 لافروف لبلينكن: ضخ الأسلحة الغربية لأوكرانيا يطيل أمد النزاع - بوابة الشروق
الجمعة 29 يوليه 2022 9:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك من يتحمل مسؤولية إخفاق الأهلي في كأس مصر؟


النتـائـج تصويت

لافروف لبلينكن: ضخ الأسلحة الغربية لأوكرانيا يطيل أمد النزاع

وكالات
نشر في: الجمعة 29 يوليه 2022 - 9:37 م | آخر تحديث: الجمعة 29 يوليه 2022 - 9:37 م

أعلنت الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف أشار لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن إلى أن "ضخ الأسلحة الأمريكية والأطلسية إلى أوكرانيا يطيل أمد النزاع" في هذا البلد.

وجاء في بيان عن الخارجية الروسية في أعقاب الاتصال الهاتفي بين لافروف وبلينكن، اليوم الجمعة، أن الجانب الروسي "لفت انتباه الوزير الأمريكي إلى أن استمرار ضخ الأسلحة الأمريكية ومن دول الناتو، التي تستخدم على نطاق واسع ضد المدنيين، إلى القوات الأوكرانية والكتائب القومية يمدد احتضار نظام كييف، ويطيل أمد النزاع ويؤدي إلى ارتفاع عدد الضحايا".

وأضاف البيان أن "لافروف أكد أن القوات الروسية تلتزم بالقانون الدولي بشكل صارم، وفي الأراضي المحررة يجري العمل المنظم لعودة الحياة إلى طبيعتها".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك