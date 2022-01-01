تتوجه نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، على رأس وفد رسمي من الكونجرس إلى آسيا في جولة تتضمن زيارة كل من اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة.

وأشارت مصادر لشبكة إن بي سي الأمريكية، إلى أنه لم يتضح بعد مدى قيام بيلوسي بزيارة تايوان ضمن جولتها لحلفاء الولايات المتحدة في آسيا.

وتأتي مغادرة وفد بيلوسي الجمعة باعتباره آخر يوم في أعمال مجلس النواب الأمريكي قبل رفع جلساته في عطلة تستمر على مدى شهر أغسطس، حسب شبكة بلومبرج.

ودعت بيلوسي كبار أعضاء الكونجرس للمشاركة في هذا الوفد معها مثل النائبين الديمقراطيين جريجوري ميكس رئيس لجنة الشئون الخارجية ومارك تاكانو رئيس لجنة المحاربين القدامى والذي قاد وفدا من الكونجرس في العام الماضي في زيارة لتايوان.

ويذكر أن تقارير سابقة أفادت بأن بيلوسي قد تزور تايوان كانت قد تصدرت وسائل الإعلام العالمية، بما دعا الصين إلى إصدار تحذيرات من أنها قد تقوم ب"رد قوي" إذا ما وطأت قدما بيلوسي أرض تايوان، والتي تقول بكين إنها جزيرة تخضع لسيطرتها.