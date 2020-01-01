ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من السيارات

أظهرت بيانات حكومية كورية جنوبية اليوم الجمعة أن صادرات البلاد من سيارات الركاب زادت بنسبة 5ر2% في النصف الأول من هذا العام، ويرجع الفضل في ذلك بشكل أساسي إلى الطلب الخارجي المتزايد على السيارات الصديقة للبيئة.



وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن شركات صناعة السيارات المحلية صدرت سيارات ركاب بقيمة إجمالية تبلغ 3ر22 مليار دولار خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تموز/يوليو، ارتفاعا من 74ر21 مليار دولار قبل عام، وفقا للبيانات التي جمعتها دائرة الجمارك الكورية.



ومع ذلك، انخفض عدد الوحدات المصدرة بنسبة 7ر2% على أساس سنوي إلى 07ر1 مليون وحدة.



كما انخفضت واردات كوريا الجنوبية من سيارات الركاب بنسبة 8ر6 % على أساس سنوي لتصل إلى 5ر6 مليار دولار في النصف الأول من العام.



وارتفعت صادرات سيارات الركاب إلى الولايات المتحدة بنسبة 6ر5 % في النصف الأول، وقفزت الصادرات إلى أستراليا وبريطانيا بنسبتي 8ر29 % و 7ر23 % على التوالي.



وزادت صادرات السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 3ر42 % على أساس سنوي لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 28ر7 مليار دولار.



وفي الربع الثاني من العام الجاري، ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من سيارات الركاب بنسبة 8ر5% على أساس سنوي إلى 4ر11 مليار دولار، مع انخفاض الواردات بنسبة 15% إلى 4ر3 مليار دولار، وفقا للبيانات.