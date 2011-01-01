محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال سوق الملابس المستعملة

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، خلال جولته الميدانية، خطة الاستعدادات النهائية لافتتاح وتشغيل مول الملابس المستعملة، والذي يعد أحدث مول تجاري بنطاق حي العرب، رافقه خلالها المسئولين عن أعمال إنشاء المول، والمهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب.

كما تفقد المحافظ المول من الداخل، حيث اطلع على المحال الجاري أنشائها بالمول، مستمعا لشرح تفصيلي حول نسب التنفيذ الحالية والمدة الزمنية المقررة للانتهاء من تنفيذ المشروع.

ولفت المحافظ إلى أن الأعمال الجارية فى إنشاء أحدث مول تجاري لتجارة الملابس المستعملة قد وصلت لمراحل متقدمة، مشيدا بمستوى تصميم المول الجديد، والذي سيصبح داون تاون مدينة بورسعيد ويجذب آلاف الزائرين.

وأوضح المحافظ أن مول الملابس المستعملة يعد الأحدث بالمحافظة وسيصبح ملتقى للزائرين من جميع المحافظات، لافتا إلى أنه جاري الانتهاء من إنشاء المول في أقرب وقت، ووجه الأجهزة القائمة على تنفيذ المول بالإسراع فى معدلات العمل.