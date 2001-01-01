تقرير: فيسبوك حذف منشورات حول كورونا بضغط من إدارة بايدن

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حذفت محتوى مرتبط بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تحت ضغط من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بما في ذلك منشورات رجحت أن المرض من صنع البشر.

وكشفت رسائل بريد إلكتروني اطلعت عليها الصحيفة مناقشة المسئولين التنفيذيين لفيسبوك كيفية التعامل مع المنشورات التي تناقش أصول الفيروس.

وأوضحت الصحيفة أنه بحسب الرسائل في يوليو عام 2021، تساءل رئيس الشئون العالمية لدى فيسبوك نيك كليج: "هل يستطيع أي أحد تذكيري بسرعة لماذا كنا نحذف – بدلا من وضع علامة – على الادعاءات التي تفيد بأن كوفيد من صنع البشر؟".

ورد مسئول تنفيذي يشرف على سياسة المحتوى على فيسبوك: "كنا تحت ضغط من الإدارة وآخرين لفعل المزيد، لم يكن علينا فعل ذلك".

وقبل ذلك بأسابيع توقفت فيسبوك عن حظر المنشورات التي زعمت أن "كوفيد-19" تم تصنيعه في مختبر مع تزايد النقاشات العامة بشأن أصول الفيروس على شبكات التواصل الاجتماعي.

وخشى المسئولون في البيت الأبيض من أن "المعلومات المزيفة" على الشبكات الاجتماعية ستزيد من الشكوك بشأن اللقاحات بين العديد من الأمريكيين.

وكثفت الإدارة الضغط على مجموعات الشبكات الاجتماعية لمكافحة المعلومات المضللة بشأن اللقاحات عبر منصاتهم.

وقال بايدن في رسالة صريحة للشركات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك في يوليو عام 2021: "إنهم يقتلون الناس".

وبحسب "وول ستريت جورنال"، بدا أن رسائل البريد الإلكتروني تظهر أن كليج وشيريل ساندبرج، التي كانت الرئيسة التنفيذية للعمليات، دخلا في مناقشات داخلية بشأن ما إذا كانوا سيمتثلون لمطلب البيت الأبيض وإلى أي مدى، حيث تسبب ذلك في خلاف داخل فيسبوك.

وكتب مسئول في فيسبوك: "هناك فجوة كبيرة على الأرجح بين ما سيود البيت الأبيض منا حذفه وما نشعر بالراحة لحذفه".

وأعرب المسئولون التنفيذيون عن رأيهم بأن حذف المنشورات التي أظهرت تردد الأمريكيين بشأن التطعيم من شأنه أن يقيد المناقشة وتلقي اللقاح. وكان هناك امتعاض بشأن طلب للبيت الأبيض بحذف المحتوى الفكاهي أو الساخر حول ما إذا كانت اللقاحات آمنة.

ووفقا للصحيفة، حصلت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون، والتي تحقق في أصل "كوفيد-19" وطريقة تعامل إدارة بايدن مع الجائحة، على رسائل البريد الإلكتروني.

وتحقق اللجنة في الادعاء القائل إن الفيروس تم تسريبه من أحد المختبرات في مدينة ووهان الصينية، واتهمت البيت الأبيض بتقييد النقاش على الشبكات الاجتماعية بشأن أصل الفيروس.