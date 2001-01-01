الدفاع الروسية تعلن تدمير نقطة قيادة تابعة للجيش الأوكراني وصد عدة هجمات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها نفذت ضربة بأسلحة عالية الدقة لنقطة قيادة تابعة للجيش الأوكراني في مدينة "دنيبروبيتروفسك".

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي، أنها صدت 5 هجمات وقتلت 120 جنديا أوكرانيا على محور "دونيتسك"، وصدت هجومين وقضت على 135 عسكريا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيا، كما صدت هجومين وقضت على نحو 170 جنديا أوكرانيا على محور كراسني ليمان.

وأضافت أنها أسقطت 6 طائرات بدون طيار واعترضت 11 صاروخا ودمرت 3 مستودعات ذخيرة.

وأشارت إلى أن إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة: 457 طائرة، و244 مروحية، و5314 طائرة بدون طيار، و427 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و11021 دبابة ومدرعة أخرى، و1140 راجمة صواريخ، و5652 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و11951 مركبة عسكرية خاصة.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بدأت تأخذ منحى آخر في أعقاب شن القوات الأوكرانية هجوما مضادا في شهر يونيو الماضي بعد تلقيها مزيدا من الدعم العسكري الغربي، الأمر الذي عطل تقدم قوات موسكو على الميدان، مقابل إعلانات "متحفظة" عن استعادة كييف لبعض الأراضي التي كانت تحت سيطرة القوات الروسية.