مذكرة تفاهم بين إيتيدا وشركة هواوي لتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» وشركة هواوى Huawei بشأن التعاون فى تنفيذ مشروع لتحسين مؤشرات مصر فى مجال الذكاء الاصطناعى، وذلك من خلال تطوير القدرات الرقمية وتعزيز توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى مصر.



وبموجب هذه المذكرة سيتعاون الجانبان فى إعداد تقرير يتضمن تحليل الأداء فى مجال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعى فى مصر، ووضع خارطة طريق لتعزيز جهود تطوير الذكاء الاصطناعى والتى تتضمن خطة اعتماد وتبنى حالة استخدام لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، ومنهجية لبناء القدرات فى مجال الذكاء الاصطناعى؛ حيث ستوفر شركة هواوى تجربة تطوير الذكاء الاصطناعى بناءً على أفضل الممارسات العالمية لتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى.



وقع مذكرة التفاهم الدكتور حسام عثمان نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، والسيد/ جيم ليو Jim Liu الرئيس التنفيذى لشركة هواوى مصر.



كما شهد طلعت توقيع خطاب نوايا بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة هواوى Huawei بشأن التعاون فى مجال التطوير المؤسسى الرقمى المستدام لإدارات نظم المعلومات والتحول الرقمى بدواوين عموم المحافظات. حيث يأتى ذلك استكمالا لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ خطة التطوير المؤسسى الرقمى المستدام بالمحافظات لتحقيق التميز التشغيلى، وتفعيلا لدور إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمى بدواوين عموم المحافظات وضمان استدامة أعمالها وتعزيز دورها داخل المؤسسات الحكومية ومجتمعيا؛ لتوفير بيئة رقمية مجهزة داعمة للتحول الرقمى، ونشر الثقافة الرقمية، وتنمية مهارات جميع الفئات المجتمعية فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتقنيات الرقمية الحديثة.



ووفقا لخطاب النوايا، ستتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع شركة هواوى فى نشر مراكز تدريب رقمية متخصصة بالمحافظات لرعاية وتنمية مهارات العاملين والمواطنين على التقنيات الرقمية والتكنولوجيات الناشئة من خلال تأسيس أكاديميات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات MCITــHuawei DTUs لبناء القدرات الرقمية لتنفيذ مستهدفات رؤية مصر فى التحول الرقمى والتطوير المؤسسى الرقمى للوزارات والمحافظات والهيئات العامة للوصول إلى مجتمع رقمى تفاعلى آمن ومنتج ومستدام.



وتعقيبا على التوقيع؛ أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن هذا التعاون يأتى فى ضوء جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية وفقا لمنهجية ترتكز على إقامة شراكات مع الشركات العالمية المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات لتسريع عملية التحول إلى مجتمع رقمى من خلال تبنى التقنيات الحديثة وبناء القدرات الرقمية؛ مشيرا إلى أن الدولة حريصة على اتخاذ العديد من الإجراءات لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعى الأمر الذى ساهم فى تقدم ترتيب مصر فى المؤشرات العالمية للذكاء الاصطناعى.