قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية التابع لوزارة الإسكان، إن مشروع حدائق الفسطاط يعد أكبر مشروعا في قلب القاهرة التاريخية، لافتا إلى أنه يمثل متنفسا جديدا على مساحة 500 فدان في قلب العاصمة؛ بإجمالي تكلفة 6 مليارات جنيه.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «مانشيت» الذي يُقدمه الإعلامي جابر القرموطي، عبر شاشة«CBC» مساء الجمعة، أن المنطقة كانت عبارة عن مقالب تجميع لمخلفات القمامة بالقاهرة، إلى جانب عزبة سكنية تسمى أبو قرن، مشيرا إلى نقل جميع الأهالي إلى مشروع «معا» التكاملي بمدينة السلام وتوزيع 4600 وحدة سكنية على عدد الأسر.

وأوضح أن المشروع السكني البديل بمدينة السلام يشمل الوحدات سكنية مجهزة بالفرش والأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى مركز طبي ومدارس ومسرح وأكثر من سينما ومكتبة.

وتابع: «لا أحد يخرج إلى مكان آخر إلا إذا كان أفضل منه بمراحل كبيرة»، مشيرا إلى تحويل تلال تجميع القمامة إلى تلال من الخضرة.

ونوه بأن إجمالي تكلفة المشروعات المخطط تنفيذها حتى 2030؛ تبلغ تريليونا و160 مليار جنيه، موضحا أن هذا إجمالي المشروعات التي خططها الصندوق ويعمل عليها حاليا.

وتابع: «لدينا مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى تحت مسمى مبادرة دارة يتجاوز 600 مليار، وتطوير القاهرة التاريخية يصل إلى 100 مليار، والمناطق غير المخططة 318 مليارا، والأسواق العشوائية 44 مليارا».

وكشف عن تكليفه من جانب الدكتور مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ بالبدء في تجهيز مشروع منطقة الروضة (3,4,5) وذلك بعد قرب انتهاء مشروع الروضة (2) بمنطقة الطيبي بحي السيدة زينب بالقاهرة؛ بهدف استكمال مراحل تطوير المنطقة بالكامل ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية.

وصرح صديق: «نحن نسارع الزمن وبنجري علشان أهالينا، زمان الناس كانت خافية من الدولة، دلوقتي بيقولوا لنا تعالوا سبتونا ليه».