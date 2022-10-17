حزب الشعب الفلسطيني: سندعو لاعتماد رؤية سياسية شاملة خلال اجتماع أمناء الفصائل الفلسطينية

قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض، إن الحزب سيؤكد خلال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مصر غدا الأحد، أن متطلبات مواجهة الاحتلال ومخططات الحكومة الإسرائيلية تتطلب إعتماد رؤية سياسية شاملة تنطلق من أن العلاقة مع دولة الاحتلال تقوم على أساس علاقة شعب تحت الاحتلال مع دولة محتلة.

ودعت الحملة الشعبية لإنهاء الانقسام قيادة السلطة الفلسطينية والأمناء العامين للفصائل والدول العربية الصديقة لبذل جهودهم خلال إجتماع الأمناء العامين في مصر من أجل الخروج بإتفاق ينهي الإنقسام ويضع حدا لمعاناة الشعب الفلسطيني.

كما شهد قطاع غزة وقفة شبابية لمطالبة اجتماع الأمناء العامين للفصائل بخطة وطنية شاملة وقيادة موحدة لمواجهة الاحتلال.

ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، في وقت سابق اليوم السبت، إلى مدينة العلمين في زيارة رسمية لمصر، يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويترأس اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنعقد في مصر.

وكان في استقباله بمطار العلمين الدولي وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، وسفير فلسطين لدى مصر دياب اللوح، وقنصل فلسطين العام بالإسكندرية السفير رأفت بدران، وكادر سفارة دولة فلسطين لدى مصر.

ويرافق الرئيس الفلسطيني خلال الزيارة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشئون الدينية محمود الهباش، ومستشار الرئيس للشئون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والمشرف العام على الإعلام الرسمي أحمد عساف.